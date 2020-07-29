  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским

По словам украинской актрисы Натальи Сумской, сыгравшей в сериале "Слуга народа" мать Василия Голобородько, после того, как исполнитель этой роли Владимир Зеленский весной 2019 года был избран президентом, он из актера превратился в функционера. Актриса отметила, что не голосовала за него на президентских выборах.

Сумская о Зеленском: На съемочной площадке он был прекрасен. Я за него держалась, за его добрые глаза Фото: Слуга Народа / Facebook

Украинская актриса Наталья Сумская, сыгравшая в сериале "Слуга народа" мать главного героя Василия Голобородько, призналась, что во время работы на съемочной площадке не могла успокоиться, испытывая "страшную боль". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "UA:Перший".

Сумская подчеркнула, что впервые комментирует свою роль в сериале "Слуга народа".

"Съемки происходили в Октябрьском дворце. Владимир должен был произнести присягу в роли Голобородько. И он говорит это на русском языке. Можете представить мое состояние как актрисы, гражданки. Именно присягу режиссеры все же должны были заставить себя написать на украинском языке. Это было таким диссонансом, что вызвало у меня неприязнь. Я стерпела, хотя сняли все с третьего дубля", – рассказала актриса.

Сумская призналась, что после съемок этой сцены коллеги ее успокаивали.

Описывая Зеленского как актера, Сумская подчеркнула, что он безупречно исполнял свою роль и всегда знал текст.

"На съемочной площадке он был прекрасен. Я за него держалась, за его добрые глаза. Конечно же, он был звездой. Но он излучал доброту, он не вел себя как звезда, и этим завоевывал внимание к себе", – поделилась актриса.

Сумская призналась, что после того, как Зеленский, став президентом, покинул студию "Квартал 95", выпуски передачи перестали быть ей интересны.

"Мне не хватает его как актера. Он же сейчас переродился. Он функционер", – заявила актриса.

Резюмируя, Сумская призналась, что на президентских выборах не голосовала за Зеленского.

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Видео: UA:Перший / YouTube

Премьера сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" состоялась в 2015 году. Главный герой сериала – учитель Голобородько, которого избрали президентом. Его роль играл Зеленский. Мать Голобродько в сериале исполнила Сумская.

Сумская в роли матери Голобородько. Фото: Слуга Народа / Facebook

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.



21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.