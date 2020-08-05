У двух заместителей главы Киевской ОГА обнаружили коронавирус

Киевская областная государственная администрация, где обнаружили два случая коронавируса, работает в штатном режиме.

Среди контактировавших с заболевшими новых случаев COVID-19 не обнаружено Фото: depositphotos.com

У двух заместителей главы Киевской облгосадминистрации обнаружили коронавирус. Об этом 5 августа в Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Заболевание накануне подтвердил киевский областной лабораторный центр.

После определения круга контактных лиц им сделали ПЦР-тесты. Среди контактировавших с заболевшими новых случаев COVID-19 не обнаружено.

Пациенты на данный момент находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции, второй – в больнице. Состояние обоих – стабильное.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", – заверил председатель ОГА Василий Володин.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

В Киеве зафиксировано 8812 случаев COVID-19, в Киевской области – 3942.