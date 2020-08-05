У пяти сотрудников Апелляционной палаты ВАКС обнаружили COVID-19

Посетителей в здание Высшего антикоррупционного суда пускают исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271 Фото: depositphotos.com

У пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19. Об этом говорится на странице Апелляционной палаты ВАКС в Facebook.

"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 – положительный", – сказано в сообщении.

О состоянии больных не сообщается.

В связи с этим с целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).