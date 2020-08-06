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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 19 млн

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире от COVID-19 умерли почти 707 тыс. человек.

Самое большое число жертв в США
Самое большое число жертв – в США
Фото: ЕРА

К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.

В США число инфицированных достигло 4 823 797, умерло 158 249, излечилось 1 577 851 человек.

В Бразилии заболело 2 859 073 человек, 97 256 умерших и 2 190 361 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 1 908 254 человек, 40 699 умерли.

В России 864 948 инфицированных, 14 465 умерших.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 529 877 человека, умерло, согласно официальной статистике, 9298.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 49 698), в Чили, Колумбии и Иране – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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