У сотрудников ряда детских садов Львова был подтвержден COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Все работники и воспитанники закрытых учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции, подчеркнули в горсовете Фото: depositphotos.com

Во Львове из-за коронавируса закрыли четыре детских сада. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Еще два дошкольных заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада", – говорится в сообщении.

Как отметила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик, в детском саду №1 коронавирус обнаружили у работника кухни. В связи с этим там приостановлен образовательный процесс. Заведение будет закрыто до 16 августа.

Также ПЦР-тест сдал работник сада №129. Результаты еще не получены, однако образовательный процесс в этом учебном учреждении также приостановлен – до 18 августа.

Ранее во Львове уже были временно закрыты два детских сада: №12 (до 11 августа включительно) и №92 (до 16 августа включительно).

Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции, подчеркнули в горсовете.

За последние 24 часа в Украине побит антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 1271. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

Во Львовской области зафиксировано 10 223 случая COVID-19, умерло 275 человек.