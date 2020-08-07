В Украине установлен абсолютный эпидемический антирекорд, в Индии произошла авиакатастрофа. Главное за день

Коронавирус в Украине

В Украине установлены сразу два антирекорда – по суточному приросту подтвержденных случаев COVID-19 (1453) и числу умерших за 24 часа больных с коронавирусной инфекцией (33).

На заседании государственной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение, что с 8 августа Луцк и Тернополь будут исключены из "красной" зоны по распространению коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Минздрав предложит Кабинету Министров расширить перечень критериев, на основании которых определяется уровень эпидемиологической опасности регионов по распространению COVID-19.

Авиакатастрофа в Индии

В индийском городе Карипур при крушении самолета авиакомпании Air India Express погибло 16 человек. Еще 120 человек пострадали, 15 из них находятся в критическом состоянии. Самолет упал и разломился на две части.

Задержание украинских журналистов в Минске

В Беларуси задержали украинских журналистов, представляющих телеканал "Настоящее время", Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка из того же "Настоящего времени". В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси.

По данным телеканала, их журналистов намерены выслать из страны из-за отсутствия аккредитации при МИД Беларуси.

Шмыгаль высказался о воде для Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оккупированный Крым может получить воду из материковой Украины в случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров попросил "объяснить Шмыгалю", что гуманитарная катастрофа в Крыму началась одновременно с захватом полуострова Россией.

Взрыв в порту Бейрута

В Ливане проверяют версию, что причиной взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута стало "внешнее вмешательство" с использованием ракеты или бомбы. Всего у властей есть три версии причин взрыва.

Умер сын Виктора Павлика

На 22-м году жизни скончался сын украинского певца Виктора Павлика Павел, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Глюк'oZу не пустили в Украину

Исполнительнице из России Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк'oZa, на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения ею оккупированного Россией Крыма.