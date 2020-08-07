Глюк'oZе на три года запретили в въезд Украину

Российской певице Глюк'oZе (настоящее имя – Наталья Ионова) на три года запретили въезд на территорию Украины из-за незаконного посещения ею аннексированного Россией Крыма.

Наталья Ионова (Глюк'oZа) в течение трех лет не сможет посещать Украину Фото: dpsu.gov.ua

7 августа исполнительнице из России Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк'oZa, запретили на три года въезд в Украину. Причина – незаконное посещение ею временно аннексированного Российской Федерацией полуострова Крым. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники остановили гражданку России в столичном аэропорту Борисполь. Она прибыла в Украину из Минска, по ее словам, в личных целях.

При оформлении документов выяснилось, что россиянка неоднократно нарушала украинское законодательство, выступая на концертах и вечеринках в Крыму.

В ходе общения с пограничниками гражданка России постоянно путалась в ответах, а также заявила, что в последний раз была на аннексированном полуострове еще в 2013 году.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" певице запретили въезд в Украину на три года и обратным рейсом отправили в Беларусь.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того, как РФ аннексировала Крым. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.