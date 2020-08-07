Чубаров: Объясните Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа в Крыму продолжается больше шести лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставка воды в оккупированный Крым возможна в случае гуманитарной катастрофы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объяснил, что катастрофа началась после оккупации Крыма Россией.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 7 августа в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что поставки воды в оккупированный Крым могут возобновить в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

"Объясните премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что гуманитарная катастрофа на Крымском полуострове длится уже больше шести лет, с конца февраля 2014 года, когда вооруженные силы Российской Федерации захватили Крым. И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ – коренной народ Крыма, а также этнических украинцев", – написал Чубаров.

Он считает, что "устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение осуществляемых российскими оккупантами экологических разрушений, искусственного замещения этнического состава населения Крыма, языковой и религиозной дискриминации возможно только одним путем – деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей".

"Что тут непонятного для премьер-министра воюющего государства?" – задал вопрос глава Меджлиса.

В программе "Радіо Свобода" "Субботнее интервью" Шмыгаль заявил, что Крым получит воду из материковой Украины, "если произойдет гуманитарная катастрофа". "Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – сказал глава государства.

Шмыгаль 11 июня говорил, что "восстановление поставки [воды] через крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.