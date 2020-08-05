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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Панама будет штрафовать свои корабли за посещение оккупированного Крыма – Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин и его панамский коллега Федерико Альфаро Бойдом договорились о жестких санкциях для кораблей Панамы в случае их заходов в закрытые порты оккупированного Крыма.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Панамы будет контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты оккупированного Крыма. Об этом 5 августа сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

Впервые за последние восемь лет сегодня состоялись политические консультации с Панамой. С заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом договорились о нескольких важных решениях, заявил Енин.

В частности, достигли соглашений об активизации экономического сотрудничества Украины и Панамы в области судостроения, авиаперевозок и гидроэнергетики. Также согласовали усиление сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН. Третья договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты аннексированного Крыма.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом, – нарушителей ждут жесткие санкции", – говорится в сообщении.

Енин также поблагодарил панамского коллегу за взаимодействие по вопросам выдачи ВИП-беглецов.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10213714456295175

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД, санкции, Панама, Евгений Енин, сотрудничество, нарушение
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