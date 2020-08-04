В Киеве задержали очередного участника "Самообороны Крыма" – глава Нацполиции АРК Стрижак

Задержанный в Киеве "самообороновец" стоял на блокпосту в Ялте и был награжден российской медалью "За возвращение Крыма", рассказал руководитель Главного управления Нацполиции Украины в Автономной Республике Крым Виталий Стрижак.

В Киеве полиция задержала члена незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который участвовал в незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году, сообщил глава Главного управления Нацполиции Украины в Автономной Республике Крым Виталий Стрижак. Об этом 4 августа пишет пресс-служба Нацполиции.

В период аннексии подозреваемый дежурил с оружием на блокпосту на въезде в Ялту, после занимал должности в незаконно созданных оккупационных "органах власти", в 2016 году был награжден медалью "За возвращение Крыма". Во время обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли вещи и документы, которые доказывают его противоправную деятельность.

"Задержан очередной участник так называемой Самообороны Крыма. Полиция продолжает собирать данные о преступлениях, совершенных на территории полуострова. Каждый такой факт рано или поздно получит правовую оценку, а виновные предстанут перед судом", – заявил Стрижак.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины – участие в незаконно созданном вооруженном формировании. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.