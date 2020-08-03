Геращенко о поездке Медведчука в Крым: Какая моральная сторона, когда он является другом Путина

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не владеет информацией о том, что народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в его поездке в аннексированный Россией Крым сопровождают сотрудники Госслужбы охраны.

Министерство внутренних дел Украины не располагает информацией о том, что народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко во время поездки в оккупированный Россией Крым сопровождают сотрудники Госслужбы охраны. Об этом в эфире "Громадське радіо" 3 августа заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, если это подтвердится, действия сотрудников ГСО получат оценку согласно законодательству Украины.

"Поездка Медведчука на отдых в Крым – это его желание отдыхать в аннексированом Крыму. А моральная сторона вопроса, ну, какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства агрессора Владимира Путина", – сказал Геращенко.

Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники 2 августа написало, что Медведчук и его супруга Оксана Марченко пересекли административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак". С ними были еще несколько человек – граждан Украины.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин в комментарии "Крым.Реалии" подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

По информации "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.