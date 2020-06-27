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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился после аннексии – СМИ

Жена украинского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет в Крыму двумя компаниями, ООО "Таврия-инвест" и ООО "Фирма Укрснаб", которые были зарегистрированы после того, как полуостров перешел под контроль России. Об этом пишет проект "Крым.Реалии".

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Медведчук указал в декларации наличие бизнеса в несуществующей по украинским законам "Республике Крым"
Медведчук указал в декларации наличие бизнеса в несуществующей по украинским законам "Республике Крым"
Фото: radiosvoboda.org

Семья главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" народного депутата Украины Виктора Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Об этом 26 июня сообщил проект "Крым.Реалии".

Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко. Их местом расположения в декларации политика указана "Республика Крым" – оккупационное образование, созданное после аннексии полуострова. Существование "Республики Крым" не признают Украина и международное сообщество.

ООО "Таврия-инвест" и ООО "Фирма Укрснаб" в украинском реестре юридических лиц не значатся.

Фирма "Таврия-инвест", по данным российской Федеральной налоговой службы, была зарегистрирована весной 2015 года с уставным капиталом более чем 1 млрд рублей. Основной профиль компании – управление недвижимостью и строительство. Компания, по данным издания "Крым.Реалии", ежегодно несет миллионные убытки, однако продолжает действовать. "Таврия-инвест" в 2017 году перенесла свой офис из Гаспры в Москву.

В 2016 году эта компания учредила предприятие "Фирма Укрснаб" с уставным капиталом в 3 млн рублей. Ее основной вид деятельности – строительство зданий и автодорог.

ООО "Таврия-инвест", а через него и ООО "Фирма Укрснаб" владеют три украинские компании, находящиеся в собственности Марченко и Медведчука: ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", ООО "Инвестиционная компания "Терра-инвест" и ООО "Инвестиционная компания "Спорт-тур". Эти компании, за исключением "Спорт-тура", зарегистрированы в Киеве по одному адресу с офисом "Оппозиционной платформы – За жизнь" по улице Большой Васильковской, 23-б.

"Крым.Реалии" выяснили, что семья Медведчука владела еще одной фирмой в Крыму – ООО "Таврия-капитал". Она была зарегистрирована на тех же собственников и по тому же адресу, что и "Таврия-инвест"; ее профилем была деятельность гостиниц и прочих мест размещения. Фирма появилась в российском реестре летом 2015 года, но в конце 2016 года была ликвидирована.

Издание пыталось узнать у Медведчука подробности о судьбе крымских активов и планах относительно их будущего. Офис политика не ответил за запрос журналистов.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Теги: Россия, Крым, Украина, Виктор Медведчук, бизнес, аннексия, декларация, Оксана Марченко
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