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ПОЛИТИКА

Во время карантина Медведчуку разрешали летать между Ужгородом и Киевом – "Схемы"

Согласно постановлению Кабмина, во время жесткого карантина весной аэропорты Киев и Ужгород должны были временно прекратить работу и не принимать пассажиров, но, как выяснили журналисты программы "Схемы", народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук восемь раз летал из столицы в Закарпатье и обратно.

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Журналисты сняли, как 7 мая Медведчук с семьей приземлился в аэропорту Киев
Журналисты сняли, как 7 мая Медведчук с семьей приземлился в аэропорту Киев
Фото: radiosvoboda.org

Частный самолет, которым пользуется народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, во время жесткого карантина в марте – мае 2020 года восемь раз летал из Киева в Закарпатье и обратно, выяснила программа журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

Для перелетов политик использовал аэропорты Киев и Ужгород. Согласно постановлению Кабмина №228 от 23 марта, оба этих аэропорта должны были временно прекратить работу и не отправлять / не принимать пассажиров.

Разрешения на перелеты Медведчуку выдавали разные ведомства, в частности Государственная авиационная служба и Служба безопасности Украины.

Журналистам удалось получить информацию о перелетах самолета с бортовым номером T7GEM (им пользуется Медведчук) во время карантина – с 18 марта по 7 мая.

Во внутренней системе ведомства восемь рейсов между Киевом и Ужгородом были обозначены как "перелет без загрузки", остальные восемь – как "перевозка народного депутата".

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

"Схемы" предполагают, что большую часть карантина Медведчук провел в пгт Ждениево в Карпатах, где у него есть дача, а в Киев прилетал только на внеочередные заседания Верховной Рады. Чаще всего он прилетал в столицу и возвращался назад в течение одного дня.

"Разрешения я получал в связи с тем, что я приезжал на внеочередные пленарные заседания", – подтвердил Медведчук, добавив, что разрешения брала компания, которая обслуживает судно.

Политик также заявил, что самолет, которым он пользовался, ему не принадлежит, он его арендует.

Руководство аэропортов сказало журналистам, что борт Медведчука обслуживался, поскольку у него были соответствующие разрешения.

"Эта заявка, которая подается в Госавиаслужбу, потом, насколько я знаю, проходила согласование в Службе безопасности Украины", – сказал журналистам генеральный директор аэропорта Киев Александр Нестеренко.

В СБУ ситуацию не прокомментировали. В Госавиаслужбе заявили, что "не дают разрешения на перелет конкретных физических лиц", а "дают разрешения на перелеты воздушных судов".

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Теги: СБУ, Виктор Медведчук, Госавиаслужба, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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