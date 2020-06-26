Украинские бизнесмены получали разрешения на полеты во время карантина – "Схемы"

Нардеп Вадим Новинский, а также бизнесмены Валерий Хорошковский и Игорь Коломойский во время карантина летали самолетами на территории Украины и за границу, несмотря на запреты, выяснили журналисты программы "Схемы".

Во время карантина в Украине было запрещено аэропортам принимать туристов Фото: depositphotos.com

Во время карантина, когда была остановлена работа аэропортов и закрыты границы, некоторые украинские бизнесмены и политики продолжали совершать перелеты на частных самолетах и чартерах – как по Украине, так и за границу. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Первый").

В период карантина постановлением Кабинета Министров №228 была запрещена работа всех украинских аэропортов на принятие и отправление пассажиров (исключение – аэропорты в Борисполе и Львове). Также было запрещено принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие пассажирские перевозки туристов.

Согласно правительственному распоряжению №287, временно были закрыты пункты пропуска через госграницу для международных пассажирских перевозок, кроме перевозок лиц с целью обеспечения защиты интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Однако, как выяснили журналисты, некоторые украинские бизнесмены и политики эти запреты обошли. В частности, 5 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт Борисполь из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Борт летел в Украину из Санкт-Петербурга, сделав промежуточную посадку в столице Литвы.

В комментарии "Схемам" парламентарий рассказал, что летал в Россию встретиться с семьей, а после прилета дважды сдал ПЦР-тесты, которые дали отрицательный результат. По его словам, разрешение ему дали Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Госпогранслужба.

12 июня журналисты зафиксировали, как из Великобритании, которая на тот момент находилась в "красной зоне", в аэропорт Борисполь прилетел миллионер Валерий Хорошковский. На уточнение журналистов, как ему удалось несмотря на закрытое авиасообщение вылететь из Украины и вернуться, Хорошковский ответил, что имеет вид на жительство в Монако, поэтому это позволяет ему выехать в Европу.

В период карантина журналисты также заметили, что самолеты, которые принадлежат группе "Приват" совершили около десяти перелетов между Днепром и Киевом. В частности, 10 апреля "Схемы" сняли, как кортеж бизнесмена Игоря Коломойского уехал из Борисполя после того, как там приземлился самолет из Днепра. А 30 апреля съемочная группа заметила прилет бизнес-партнера Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова. Коломойский объяснил, что тоже имел разрешение на перелет – от Госавиаслужбы и СБУ.

По меньшей мере дважды во время карантина частным бортом летал и харьковский бизнесмен Александр Ярославский. Его кортеж съемочная группа увидела в Борисполе 27 мая. Частный самолет, которым он пользуется, совершил посадку в аэропорту Харькова. Однако в пресс-службе аэропорта заявили, что во время карантина приостановили работу и принимали только технические рейсы.

"Все рейсы, которые обслуживал аэропорт в течение периода, который вас интересует, обслуживались на основании оформленных в соответствии со всеми законодательными требованиями разрешительных документов, которые получали авиаперевозчики", – добавили в аэропорту.

Также журналисты обнаружили, что в период действия карантина жена бывшего народного депутата Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на восемь дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов.

7 мая "Схемы" зафиксировали прилет из аэропорта Ужгород в аэропорт Киев народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с семьей. Как пояснил сам Медведчук, разрешения он получал в связи с тем, что приезжал на внеочередные пленарные заседания Верховной Рады.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.