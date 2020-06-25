Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук указал в декларации, что его супруга Оксана Марченко владеет зарегистрированной на Маршалловых Островах компанией Fregata Marine Ltd. Именно этой фирме принадлежит пятипалубная яхта Royal Romance, сообщил проект Bihus.info.

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук задекларировал офшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт – Royal Romance, сообщил 22 июня проект журналистских расследований Bihus.info.

В поданной Медведчуком в мае декларации сказано, что компанией Fregata Marine Ltd (страна регистрации – Маршалловы Острова) владеет его супруга, телеведущая Оксана Марченко.

Bihus.info отметил, что на Маршалловых Островах отсутствует открытый реестр владельцев компаний, но по данным сайта VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов, именно на Fregata Marine Ltd записана яхта Royal Romance. Ее ориентировочная стоимость – $200 млн.

Саму яхту Медведчук не задекларировал, что может быть нарушением законодательства. Согласно закону "О предотвращении коррупции", народные депутаты должны указывать недвижимость, транспорт, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей.

Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 м была построена в 2015 году известной нидерландской судостроительной компанией Feadship, сообщается на ее сайте. На яхте семь кают, которые вмещают 14 гостей. Обслуживает судно экипаж из 22 человек.

Фото: feadship.nl

О том, что яхта принадлежит Медведчуку, в 2015 году со ссылкой на свои источники сообщал бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он – кум президента РФ Владимира Путина.