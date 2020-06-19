Коломойский и Медведчук вместе зарабатывают на поставках угля на "Центрэнерго" – СМИ

Бизнесмен Игорь Коломойский и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук связаны со схемами продажи российского угля украинской государственной компании "Центрэнерго", пишет издание НВ.

Поставками российского угля украинской государственной компании "Центрэнерго" одновременно занимались бизнесмен Игорь Коломойский и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом 18 мая в статье "Восставший из ада. Как Виктор Медведчук стал одним из самых влиятельных игроков в Украине после 15 лет забвения" пишет издание НВ.

Журналисты выяснили, что Медведчук и его жена Оксана Марченко хранят свои сбережения – 24 тыс. рублей и €4,9 млн – в белорусском "Абсолютбанке", принадлежащем компании "Интерсервис" местного олигарха Николая Воробья. И эта же компания фигурировала в списке поставщиков угля на украинскую госкомпанию "Центрэнерго". В то же время среди поставщиков "Центрэнерго" были и фирмы Коломойского.

"Российский РБК назвал Медведчука и Воробья бизнес-партнерами, которых объединяют поставки российского угля в Украину. По данным расследовательского проекта Bihus.info, "Интерсервис" фигурировал в списке поставщиков угля из РФ украинской гос­компании "Центрэнерго", которую также снабжали черным золотом фирмы Коломойского", – сообщает НВ.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Владелец группы "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус работает не на государство, а в интересах Коломойского и его структур и предлагал ему участвовать в схемах "Центрэнерго".

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.