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Офис генпрокурора открыл против депутатов из партии Медведчука дело о госизмене

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук 10 марта встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора расследовать производство по подозрению Медведчука и других представителей фракции в госизмене.

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Медведчук регулярно летал в Москву к Путину
Медведчук регулярно летал в Москву к Путину
Фото: EPA

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по статье о государственной измене в отношении народных депутатов от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые в марте летали в Москву. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Радіо Свобода".

"Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины (госизмена), по факту поездки народных депутатов Украины 10 марта 2020 года в Москву и переговоров с депутатами Госдумы РФ по урегулированию конфликта на Донбассе", – сказано в ответе Офиса генпрокурора.

10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме него, в Москву приехали его коллеги по фракции Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорилось в сообщении пресс-службы партии.

В аппарате Верховной Рады проинформировали, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

25 мая нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская сообщила, что по ее жалобе Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора Украины зарегистрировать уголовное производство по факту возможной госизмены в отношении представителей партии Медведчука, которые летали в Москву.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, госизмена, Офис генпрокурора, Татьяна Плачкова
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