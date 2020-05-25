Суд постановил открыть производство из-за поездки нардепов ОПЗЖ в Госдуму РФ

Нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская ожидает, что Офис генпрокурора откроет производство в ближайшие сутки.

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство по факту посещения народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заседания Госдумы Российской Федерации. Об этом 25 мая сообщила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская в Facebook.

"Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с [президентом России Владимиром] Путиным и депутатами думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", – написала она.

Нардеп подчеркнула, что следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук провел встречу с Путиным.

Помимо него, 10 марта в Москву приехали нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады проинформировали, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

"Народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РФ, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли. Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" осуществили частную поездку в РФ и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", – говорится в сообщении на странице украинского парламента в Facebook.