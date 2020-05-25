Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд постановил открыть производство из-за поездки нардепов ОПЗЖ в Госдуму РФ

Нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская ожидает, что Офис генпрокурора откроет производство в ближайшие сутки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
10 марта народный депутат Виктор Медведчук (на фото) провел встречу с Путиным
10 марта народный депутат Виктор Медведчук (на фото) провел встречу с Путиным
Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука / Facebook

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство по факту посещения народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заседания Госдумы Российской Федерации. Об этом 25 мая сообщила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская в Facebook.

"Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с [президентом России Владимиром] Путиным и депутатами думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", – написала она.

Нардеп подчеркнула, что следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/2784954778284087

10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук провел встречу с Путиным.

Помимо него, 10 марта в Москву приехали нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады проинформировали, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

"Народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РФ, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли. Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" осуществили частную поездку в РФ и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", – говорится в сообщении на странице украинского парламента в Facebook.

Теги: Верховная Рада, Владимир Путин, Москва, Кремль, Госдума, Оппозиционная платформа – За жизнь, Соломия Бобровская, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS