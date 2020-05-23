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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия объявила "крестовый поход" против санкций, Путину нужны победы – Климкин

Если Россия добьется смягчения санкций за оккупацию Крыма, для президента РФ Владимира Путина это будет внутриполитической и внешнеполитической победой, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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Климкин: Крымские санкции 100% работают
Климкин: Крымские санкции 100% работают
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин пытается справиться с проблемами с помощью отмены санкций, введенных в том числе за аннексию Крыма. Об этом 23 мая заявил "Радіо Свобода" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия какой-то "крестовый поход" объявила против санкций: нанимает консалтинг, лоббистов, журналистов. Путину с его проблемами, которые наслаиваются и становятся более сложными, нужны победы. А смягчение санкций – это и внутриполитическая победа, и внешнеполитическая победа. Других побед в ближайшее время у него не будет", – сказал он.

Дипломат считает, что "россияне будут бить в эту точку очень последовательно".

"Но крымские санкции 100% работают", – заявил Климкин.

По его словам, "четкая позиция" по санкциям в отношении России, в частности, в США.

"Я общаюсь со многими людьми в Сенате и Конгрессе (я их знаю лично), и там очень четкая позиция: никаких изменений в отношении крымских санкций не может быть", – объяснил экс-глава МИД.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, оккупация, аннексия, Павел Климкин
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