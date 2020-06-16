Холодницкий заявил, что следствие еще не приблизилось к объявлению подозрения Коломойскому

В деле "ПриватБанка" необходимо провести еще большое количество экспертиз, и с этим есть трудности, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не согласен с заявлением директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что следствие приблизилось к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом руководитель САП заявил 15 июня в эфире телеканала ICTV.

"Давайте расширим вопрос. "ПриватБанк", "Укрнафта", "Центрэнерго" – это те дела, которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Я не могу согласиться на 100% с позицией коллеги Артема [Сытника] о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже четвертый год", – сказал он.

Холодницкий отметил, что еще много экспертиз по этому делу необходимо провести.

"Есть сложности с проведением многих нужных экспертиз, поскольку, видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономическое заключение, многие или млеют, или делают все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и, наверное, я думаю, во время моей каденции оно так и останется", – добавил глава САП.

В начале мая Сытник заявил, что следствие "движется к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения" по делу "ПриватБанка". Вместе с тем, по его словам, деле есть определенные трудности и преграды.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами "ПриватБанка" в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ.

3 апреля 2020 года Рябошапка говорил, что экс-владельцам "ПриватБанка", в том числе Коломойскому, грозит реальный срок.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении "ПриватБанка".