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​Медведчук показал журналистам фрагмент Библии Гутенберга из своей коллекции

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук задекларировал фрагмент первой в истории печатной книги – Библии Гутенберга 1455 года. Ученые призвали его предоставить им хотя бы фото фрагмента – и политик согласился показать экспонат из своей коллекции агентству Reuters.

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Медведчук отказался назвать сумму, за которую приобрел фрагмент древнейшей книги
Медведчук отказался назвать сумму, за которую приобрел фрагмент древнейшей книги
Фото: EPA

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук показал журналистам Reuters фрагмент Библии Гутенберга 1455 года, который он внес в свою электронную декларацию

Библия Гутенберга – первая в истории печатная книга. Как отметила "Немецкая волна", из 180 экземпляров книги сохранились лишь 49, почти все они находятся в ведущих библиотеках мира. Кроме того, ученым известны 15 отдельных ее фрагментов, часть из них находится в библиотеках, часть – в частных коллекциях. 

Агентство опубликовано заметку о Медведчуке 17 июня, но журналисты встречались с ним на прошлой неделе. Политик рассказал, что по совету консультантов приобрел фрагмент книги "в 2011–2012 годах", но отказался назвать цену такой покупки. Он сказал, что "купил его сразу, даже не торговался". 

Агентство отметило, что на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2016 году один лист Библии Гутенберга был продан за $47,5 тыс.

Медведчук сказал, что не имеет понятия, как приобретенный им фрагмент книги попал в Украину. Ему известно, что страница из его коллекции – часть Библии Гутенберга, которая ранее принадлежала известному американскому книготорговцу Габриэлю Уэллсу. Он свою книгу продавал по частям. 

Директор Музея книги и книгопечатания Украины Валентина Бочковская сказал журналистам, что экспертам нужно проанализировать фрагмент, чтобы определить, настоящий ли он. По словам Бочковской, обычно у специалистов есть недоверие, если в коллекции только один лист, поэтому следует провести специальный химический анализ. 

В мае руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Гутенберга в Майнце Штефан Фюссель выразил надежду, что Медведчук обнародует информацию о своем фрагменте Библии Гутенберга и покажет хотя бы фото исследователям для анализа. Медведчук сказал Reuters, что готов предоставить экспертам доступ к фрагменту.  

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он кум президента РФ Владимира Путина. 

Теги: Виктор Медведчук, декларация, книги, Оппозиционная платформа – За жизнь
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