Билецкий обратился к СБУ с требованием расследовать антиукраинскую деятельность депутатов ОПЗЖ

Представители партии "Национальный корпус" протестуют под офисом "Оппозиционной платформы – За жизнь" и требуют от СБУ расследовать поездки главы политсовета этой партии Виктора Медведчука в Россию. Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий подписал письма с такими требованиями в СБУ и Минюст.

Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные Фото: nationalcorps.org

Партия "Национальный корпус" пикетирует офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киеве и официально обратилась к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию. Об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".

Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами "Оппозиционная платформа – против жизни" и требуют от Службы безопасности Украины расследовать деятельность главы политсовета партии Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.

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Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org Фото: nationalcorps.org

"Мы, "Национальный корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", – указано на сайте "Нацкорпуса".

Оба документа подписаны лидером партии "Национальный корпус" Андреем Билецким. В обращении к председателю СБУ Ивану Баканову он требует открыть производство в отношении Медведчука по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные.

ВИДЕО

Видео: Національний Корпус / YouTube

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году он несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе.

Позже глава политсиовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.

В октябре 2019 года Медведчук снова встретился в Москве с Медведевым.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что политик напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.