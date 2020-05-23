Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Билецкий обратился к СБУ с требованием расследовать антиукраинскую деятельность депутатов ОПЗЖ

Представители партии "Национальный корпус" протестуют под офисом "Оппозиционной платформы – За жизнь" и требуют от СБУ расследовать поездки главы политсовета этой партии Виктора Медведчука в Россию. Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий подписал письма с такими требованиями в СБУ и Минюст.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные
Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные
Фото: nationalcorps.org

Партия "Национальный корпус" пикетирует офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киеве и официально обратилась к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию. Об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".

Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами "Оппозиционная платформа – против жизни" и требуют от Службы безопасности Украины расследовать деятельность главы политсовета партии Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.

"Мы, "Национальный корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", – указано на сайте "Нацкорпуса".

Оба документа подписаны лидером партии "Национальный корпус" Андреем Билецким. В обращении к председателю СБУ Ивану Баканову он требует открыть производство в отношении Медведчука по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные.

ВИДЕО
Видео: Національний Корпус / YouTube

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году он несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе.

Позже глава политсиовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.

В октябре 2019 года Медведчук снова встретился в Москве с Медведевым.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что политик напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.

Теги: Россия, Виктор Медведчук, пикет, Андрей Билецкий, госизмена, Национальный корпус, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS