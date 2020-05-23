Билецкий обратился к СБУ с требованием расследовать антиукраинскую деятельность депутатов ОПЗЖ

Партия "Национальный корпус" пикетирует офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Киеве и официально обратилась к СБУ с требованием расследовать регулярные визиты представителей ОПЗЖ в Россию. Об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".
Акция приурочена ко Дню героев. Под стенами офиса ОПЗЖ активисты развесили плакаты со словами "Оппозиционная платформа – против жизни" и требуют от Службы безопасности Украины расследовать деятельность главы политсовета партии Виктора Медведчука и его регулярные встречи с должностными лицами страны-агрессора.
"Мы, "Национальный корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены", – указано на сайте "Нацкорпуса".
Оба документа подписаны лидером партии "Национальный корпус" Андреем Билецким. В обращении к председателю СБУ Ивану Баканову он требует открыть производство в отношении Медведчука по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Акция под стенами офиса ОПЗЖ продолжается, на месте находится полиция, есть задержанные.
В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.
В 2019 году он несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе.
Позже глава политсиовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.
В октябре 2019 года Медведчук снова встретился в Москве с Медведевым.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что политик напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.