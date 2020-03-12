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Членов ОПЗЖ, ездивших в Госдуму, нужно отправить на карантин – Арахамия

10 марта члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетили российскую Госдуму. В ответ на это председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их необходимо отправить на карантин по возвращении в Украину.

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Арахамия уверен, что СБУ должна проверить законность поездки депутатов от ОПЗЖ в РФ
Арахамия уверен, что СБУ должна проверить законность поездки депутатов от ОПЗЖ в РФ
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые посетили российскую Государственную думу, нужно отправить на карантин по возвращении домой. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 11 марта, сообщает "Укринформ".

"Считаю, что они (члены ОПЗЖ, посещавшие Госдуму. – "ГОРДОН") должны проходить карантин... А почему нет? Они поехали... Вы же знаете, что [председатель Верховной Рады Дмитрий] Разумков утром издал указ о том, что нельзя ездить за границу с целью снижения рисков заболевания. Они ездили... туда, где много заболевших. Я думаю, что там высокие риски. Они должны проходить карантин не в стенах Верховной Рады", – заявил Арахамия.

Он также добавил, что необходимо направить запрос в Службу безопасности Украины относительно законности этой поездки.

"Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, что-то фотографируют. Я вообще не понимаю, законно это или незаконно. Надо это проверять. Точно надо делать какой-то запрос в Службу безопасности Украины и предоставить юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", – отметил Арахамия.

10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо него, 10 марта в Москву приехали нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады проинформировали, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

"Народные депутаты, которые приняли участие в поездке в РФ, командировки в аппарате Верховной Рады Украины не оформляли. Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" осуществили частную поездку в РФ и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", – говорится в сообщении на странице украинского парламента в Facebook.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, Госдума, Давид Арахамия, ОПЗЖ
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