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Нардеп от ОПЗЖ Гнатенко, фигурирующий в деле о сепаратизме, претендует на должность судьи КСУ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Гнатенко подал электронную декларацию в качестве кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины. В 2019 году СБУ сообщала, что он фигурирует в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Гнатенко в течение 13 лет был мэром Дружковки Донецкой области, в 2019 году стал народным депутатом
Гнатенко в течение 13 лет был мэром Дружковки Донецкой области, в 2019 году стал народным депутатом
Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом свидетельствует декларация политика о доходах, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 20 февраля. 

До избрания в Верховную Раду в 2019 году Гнатенко в течение 13 лет был мэром Дружковки Донецкой области.

В декларации Гнатенко указал, что его семье принадлежат дом в Дружковке площадью 438,9 м² и два земельных участка в Донецкой области. Недвижимость в Киеве нардеп не декларировал. 

В 2019 году за работу городским головой Гнатенко получил 410,6 тыс. грн зарплаты. В Верховной Раде ему выплатили 167,1 тыс. грн зарплаты и 156,8 тыс. грн на компенсацию расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Пенсия Гнатенко за 2019 год составила 107,5 тыс. грн.

На счетах в трех банках – "Сбербанке", "ПриватБанке" и ПУМБ – семья Гнатенко хранит ‭474,3 тыс. грн. 

Автомобилей у нардепа и членов его семьи нет. 

В биографии Гнатенко, опубликованной на сайте движения "Чесно", сказано, что он окончил Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и Донбасскую государственную машиностроительную академию по специальности "финансы".

Во время избирательной кампании в 2019 году СБУ сообщала, что Гнатенко фигурирует в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным спецслужбы, он способствовал проведению сепаратистского референдума в Дружковке в мае 2014 года, когда город был захвачен боевиками.

Сейчас в КСУ 15 судей, по закону, он должен состоять из 18. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей.

Теги: Донецкая область, Конституционный Суд, Дружковка, КСУ, Оппозиционная платформа – За жизнь, Валерий Гнатенко
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