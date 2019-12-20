Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Конституционный Суд отказал Шевчуку в восстановлении на должности судьи КС

Конституционный Суд провел пленарное заседание, на котором рассмотрел вопрос восстановления в должности экс-главы КС Станислава Шевчука. Судьи не поддержали просьбу экс-главы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение было принято 18 декабря
Решение было принято 18 декабря
Фото: Юридическая практика / Facebook

Конституционный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Станислава Шевчука о восстановлении его на должности судьи КС. Об этом говорится на сайте суда.

Решение было принято на заседании 18 декабря.

"На специальном пленарном заседании суд рассмотрел заявление Шевчука о пересмотре постановления Конституционного Суда Украины от 14 мая 2019 года о восстановлении его в должности судьи Конституционного Суда Украины. По результатам рассмотрения заявление Шевчука не удовлетворено", – говорится в сообщении.

14 мая судьи КСУ выразили недоверие Шевчуку. В суде заявили, что уволили Шевчука с должности судьи и, соответственно, с должности председателя суда из-за превышения им служебных полномочий, давления на судей, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

21 мая Шевчук обжаловал свое увольнение.

В Государственном бюро расследований 13 июня сообщили об открытии уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Шевчука.

17 сентября КСУ избрал своим председателем Александра Тупицкого.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности. 14 октября он пришел в здание КСУ и подал в секретариат суда заявление о том, что снова занимает должность его главы.

16 октября Шевчук пришел в КСУ снова и потребовал допустить его к рабочему месту, но его не пустили. В суде объяснили это отсутствием решения суда о его восстановлении в Едином реестре судебных решений, а также тем, что судья не показал заверенную должным образом копию этого решения.

Теги: Конституционный Суд, КСУ, Святослав Шевчук, судья, суд, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS