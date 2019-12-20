Конституционный Суд отказал Шевчуку в восстановлении на должности судьи КС

Конституционный Суд провел пленарное заседание, на котором рассмотрел вопрос восстановления в должности экс-главы КС Станислава Шевчука. Судьи не поддержали просьбу экс-главы.

Конституционный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Станислава Шевчука о восстановлении его на должности судьи КС. Об этом говорится на сайте суда.

Решение было принято на заседании 18 декабря.

"На специальном пленарном заседании суд рассмотрел заявление Шевчука о пересмотре постановления Конституционного Суда Украины от 14 мая 2019 года о восстановлении его в должности судьи Конституционного Суда Украины. По результатам рассмотрения заявление Шевчука не удовлетворено", – говорится в сообщении.

14 мая судьи КСУ выразили недоверие Шевчуку. В суде заявили, что уволили Шевчука с должности судьи и, соответственно, с должности председателя суда из-за превышения им служебных полномочий, давления на судей, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

21 мая Шевчук обжаловал свое увольнение.

В Государственном бюро расследований 13 июня сообщили об открытии уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Шевчука.

17 сентября КСУ избрал своим председателем Александра Тупицкого.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности. 14 октября он пришел в здание КСУ и подал в секретариат суда заявление о том, что снова занимает должность его главы.

16 октября Шевчук пришел в КСУ снова и потребовал допустить его к рабочему месту, но его не пустили. В суде объяснили это отсутствием решения суда о его восстановлении в Едином реестре судебных решений, а также тем, что судья не показал заверенную должным образом копию этого решения.