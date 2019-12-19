Конституционный Суд отказался восстанавливать своего бывшего главу Шевчука в должности – СМИ

Большинство судей, которые участвовали в спецзаседании, посвященном вопросу восстановления бывшего главы Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука, проголосовали против его возвращения на прежнее место работы, пишет "Укринформ".

Шевчуку в марте выразили недоверие и уволили с должности судьи Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины на заседании 18 декабря отказал бывшему главе КСУ Станиславу Шевчуку в восстановлении в должности. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на данные источника в суде.

"Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, большинство судей высказались против восстановления Шевчука.

14 мая судьи КСУ выразили недоверие Шевчуку. В суде заявили, что уволили Шевчука с должности судьи и, соответственно, с должности председателя суда из-за превышения им служебных полномочий, давления на судей, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

21 мая Шевчук обжаловал свое увольнение.

В Государственном бюро расследований 13 июня сообщили об открытии уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Шевчука.

17 сентября КСУ избрал своим председателем Александра Тупицкого.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности. 14 октября он пришел в здание КСУ и подал в секретариат суда заявление о том, что снова занимает должность его главы.

16 октября Шевчук пришел в КСУ снова и потребовал допустить его к рабочему месту, но его не пустили. В суде объяснили это отсутствием решения суда о его восстановлении в Едином реестре судебных решений, а также тем, что судья не показал заверенную должным образом копию этого решения.