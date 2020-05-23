Акцию возле офиса Медведчука в Киеве проводил "Нацкорпус", в полиции говорят, что взрыва не было

Полицейские задержали нескольких активистов "Национального корпуса", пикетировавших офис народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Журналисты сообщали, что во время акции произошел взрыв, в полиции это опровергают.

Акцию возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука 23 мая провел "Национальный корпус", на сайте партии говорится, что целью пикета было напомнить обществу, что враги Украины действуют не только на востоке страны, но и "среди нас".

"Во время акции задержали нескольких наших активистов. Полиция, прибывшая на место, выполняла указания одного из депутатов ОПЗЖ", – утверждают в "Нацкорпусе".

Около 20 человек доставлены в Печерское районное управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Журналист Андрей Павловский утверждал, что во время акции прозвучал взрыв, он опубликовал видео с черным дымом над улицей. В полиции агентству заявили, что "никаких взрывов не было".