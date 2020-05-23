Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Акцию возле офиса Медведчука в Киеве проводил "Нацкорпус", в полиции говорят, что взрыва не было

Полицейские задержали нескольких активистов "Национального корпуса", пикетировавших офис народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Журналисты сообщали, что во время акции произошел взрыв, в полиции это опровергают.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Произошел конфликт членов "Нацкорпуса" с полицейскими
Произошел конфликт членов "Нацкорпуса" с полицейскими
Фото: nationalcorps.org

Акцию возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука 23 мая провел "Национальный корпус", на сайте партии говорится, что целью пикета было напомнить обществу, что враги Украины действуют не только на востоке страны, но и "среди нас".

"Во время акции задержали нескольких наших активистов. Полиция, прибывшая на место, выполняла указания одного из депутатов ОПЗЖ", – утверждают в "Нацкорпусе".

Около 20 человек доставлены в Печерское районное управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Журналист Андрей Павловский утверждал, что во время акции прозвучал взрыв, он опубликовал видео с черным дымом над улицей. В полиции агентству заявили, что "никаких взрывов не было".

Теги: Киев, Виктор Медведчук, взрыв, Андрей Павловский, Национальная полиция, Национальный корпус, Оппозиционная платформа – За жизнь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS