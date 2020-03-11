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Пионтковский: Медведчуку давно уже место в украинской тюрьме. Пока он на свободе, никакая помощь Запада Украине не поможет

Наибольшей ошибкой пятого президента Украины Петра Порошенко было то, что во времена его президентства не арестовали нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: Для России гибель украинских военных это способ шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитуляцию
Пионтковский: Для России гибель украинских военных – это способ шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитуляцию
Фото: Андрей Пионтковский / Facebook

До тех пор, пока нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не сядет в тюрьму, никакая помощь Запада Украине не поможет. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Путинский гауляйтер Украины Медведчук прямо говорил, что никакого мира не будет. Перестрелки на границе продолжатся, пока украинские власти не примут Минские соглашения в интерпретации Москвы – воссоединение с ОРДЛО и капитуляция Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский – наивный человек. Он совершенно искренне верил, что нужно просто перестать стрелять. Но этого недостаточно, потому что та сторона стрелять не перестает. Для России стрельба и гибель украинских военнослужащих – это способ давить и шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитулянтские соглашения", – отметил Пионтковский.

По его словам, наибольшей ошибкой пятого президента Украины Петра Порошенко было то, что во времена его президентства Медведчука не арестовали.

"Я не хочу влезать в ваши внутренние дела, но внешняя политика, которую проводил Порошенко, была очень эффективной. Она обеспечивала Украине авторитет и серьезные санкции против РФ. Но самой серьезной ошибкой Порошенко было то, что во времена его президентства предатель Медведчук пользовался государственным иммунитетом, не был арестован и изолирован. Медведчук – это мерзавец, которому давно уже место в украинской тюрьме. Пока он остается на свободе, никакая помощь Запада Украине не поможет", – подчеркнул Пионтковский.

Нардеп от "Оппозиционной платформи – За жизнь" Виктор Медведчук 10 марта в Москве обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным идею создания "парламентского измерения нормандского формата".

Помимо Медведчука, в Москву приехали нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре с Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений.

Позже глава политсовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, Андрей Пионтковский, Минские соглашения, Владимир Зеленский, ОРДЛО
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