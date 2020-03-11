Пионтковский: Медведчуку давно уже место в украинской тюрьме. Пока он на свободе, никакая помощь Запада Украине не поможет

Пионтковский: Для России гибель украинских военных – это способ шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитуляцию Фото: Андрей Пионтковский / Facebook

До тех пор, пока нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не сядет в тюрьму, никакая помощь Запада Украине не поможет. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Путинский гауляйтер Украины Медведчук прямо говорил, что никакого мира не будет. Перестрелки на границе продолжатся, пока украинские власти не примут Минские соглашения в интерпретации Москвы – воссоединение с ОРДЛО и капитуляция Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский – наивный человек. Он совершенно искренне верил, что нужно просто перестать стрелять. Но этого недостаточно, потому что та сторона стрелять не перестает. Для России стрельба и гибель украинских военнослужащих – это способ давить и шантажировать руководство Украины, чтобы оно согласилось на капитулянтские соглашения", – отметил Пионтковский.

По его словам, наибольшей ошибкой пятого президента Украины Петра Порошенко было то, что во времена его президентства Медведчука не арестовали.

"Я не хочу влезать в ваши внутренние дела, но внешняя политика, которую проводил Порошенко, была очень эффективной. Она обеспечивала Украине авторитет и серьезные санкции против РФ. Но самой серьезной ошибкой Порошенко было то, что во времена его президентства предатель Медведчук пользовался государственным иммунитетом, не был арестован и изолирован. Медведчук – это мерзавец, которому давно уже место в украинской тюрьме. Пока он остается на свободе, никакая помощь Запада Украине не поможет", – подчеркнул Пионтковский.

Нардеп от "Оппозиционной платформи – За жизнь" Виктор Медведчук 10 марта в Москве обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным идею создания "парламентского измерения нормандского формата".

Помимо Медведчука, в Москву приехали нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова. Они провели встречу с депутатами Госдумы "в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", говорится в сообщении пресс-службы партии.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что не уполномочивали членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вести переговоры от имени украинского парламента или обсуждать какие-либо вопросы.

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины", несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь", Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре с Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений.

Позже глава политсовета ОПЗЖ вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.