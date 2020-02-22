Медведчук о рукопожатии с Бакановым в Раде: Увидел знакомое лицо, он подал руку. Он нерукопожатный?

В начале февраля в Верховной Раде глава СБУ Иван Баканов за руку поздоровался с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, оба при этом улыбались. Медведчук объяснил, что не должен был разворачиваться и уходить.

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что поздоровался в Верховной Раде с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, потому что тот подал руку.

Об этом нардеп сообщил 21 февраля "Радіо Свобода".

"Я с ним не был знаком. И когда я проходил в ложе, я увидел человека, знакомое лицо, и потом понял, что это господин Баканов. Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление", – сказал он.

По словам Медведчука, у его политической силы есть претензии к СБУ, и представители ОПЗЖ об этом открыто говорят.

"А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально", – объяснил нардеп.

"Радіо Свобода" уточняет, что рукопожатие Баканова и Медведчука было 5 февраля.