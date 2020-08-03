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Геращенко: "Укрзалізниця" должна выделить деньги на охрану в поездах

По мнению замглавы МВД Антона Геращенко, "Укрзалізниці" стоит рассмотреть возможность сотрудничества с частными охранными фирмами для обеспечения безопасности в поездах.

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Геращенко: "Укрзалізниця" постоянно должна беспокоиться о безопасности пассажиров в поездах
Геращенко: "Укрзалізниця" постоянно должна беспокоиться о безопасности пассажиров в поездах
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что "Укрзалізниця" должна выделить деньги на охрану в поездах. Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо".

По мнению замглавы МВД, для обеспечения безопасности пассажиров вагоны также должны быть оборудованы видеокамерами.

Геращенко считает, что из-за большого количества поездов решить проблему только силами полиции не удастся, поэтому "Укрзалізниці" стоит рассмотреть возможность сотрудничества с частными охранными фирмами.

"Мы считаем, что "Укрзалізниця" должна проявлять инициативу не после того, как произошло избиение с попыткой изнасилования, а постоянно должна беспокоиться о безопасности пассажиров в поездах, в пассажирском вагоне должны быть видеокамеры, нужно, чтобы УЗ выделила средства на охрану. Это может быть не только полиция, могут быть частные структуры, которые на конкурсной основе получат право обеспечивать охрану в поездах", – подчеркнул замглавы МВД.

В ночь на 31 июля в купе поезда "Мариуполь – Киев" произошло нападение на журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

В "Укрзалізниці" принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

2 августа член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко заявил, что охрана поездов обойдется компании в 250 млн грн в год.

Теги: Укрзалізниця, Антон Геращенко, безопасность, поезд, пассажиры, нападение на журналиста
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