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ОБЩЕСТВО

Полиция настаивает, чтобы услуга охраны поездов была платной. Это 250 млн грн в год – Лещенко

"Укрзалізниця" пытается привлечь полицию для охраны общественного порядка в поездах. Полиция настаивает на том, чтобы такие услуги трактовались как охрана и были платными. Об этом заявил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

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Транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года
Транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" заинтересована в безопасности пассажиров и сохранении хорошей репутации компании, а также в восстановлении подразделения транспортной полиции. Об этом 2 августа в Facebook написал член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Он отметил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, а ликвидирована она была в 2015 году.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. В то же время полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год, напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", – сказано в посте.

По его словам, пассажиры в год платят около 2 млрд грн НДС, из этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка в том числе в поездах силами Национальной полиции Украины.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/4103398119730825

Лещенко отметил, что инцидент в поезде "Мариуполь – Киев", в котором было совершено нападение на журналистку канала "Интер", находится на контроле управления УЗ.

"Изучается вопрос, подпадает ли эта ситуация под определение "несчастного случая", который покрывает страховка, или это должно трактоваться как "умышленные действия". Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай", – сообщил Лещенко.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

В "Укрзалізниці" принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Теги: полиция, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, нападение, поезд
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