Суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку поезда "Мариуполь – Киев" – Геращенко

Жителя Запорожья Виталия Рудзько, который напал на Анастасию Лугову в поезде, арестовали на два месяца. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Рудзько – уроженец Запорожья, у него три судимости – за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу Фото: Антон Геращенко / Facebook

Судья Соломенского районного суда удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, на два месяца. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его информации, судья отправила Виталия Рудзько за решетку без права выхода под залог.

"Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки", – отметил Геращенко.

По данным Геращенко, Рудзько – уроженец Запорожья, у него три судимости – за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу.

Нападение на пассажирку поезда "Мариуполь – Киев" произошло ночью 31 июля. Неизвестный мужчина проник в купе, где она находилась с ребенком, стал ее бить и пытался изнасиловать.