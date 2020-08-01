Полтавский угонщик Скрипник убит снайпером

В ночь на 1 августа сотрудники полиции обнаружили Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложника. Ему снова удалось взять в заложники полицейского, угрожая гранатой.

Роман Скрипник, подозреваемый в угоне авто и захвате заложника, был убит в ходе спецоперации возле села Опошня Полтавской области в ночь на 1 августа. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", – говорится в сообщении.

По информации замглавы МВД Украины Антона Геращенко, ночью Скрипник снова взял в заложники сотрудника полиции.

"1 августа около 2.00 на окраине Опошни во время проведения разыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения капитан Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудником полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", – рассказал Геращенко.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

Поиски подозреваемого полиция и Нацгвардия вели в Миргородском районе Полтавской области.