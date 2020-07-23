В Полтаве проводится спецоперация по задержанию вооруженного угонщика, который взял заложника. Трансляция
В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Трансляцию ведет APnews. Начальник департамента уголовного розыска полковник Виталий Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева. Полиция сопровождает авто. По данным СМИ, угонщику 32 года.
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