В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

В Полтаве начальник департамента уголовного розыска обменял себя на заложника, которого удерживал вооруженный угонщик авто. Об этом говорится в сообщении департамента в Telegram.

"23 июля в 9.00 на улице Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками полиции угонщика последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города", – говорится в сообщении.

На данный момент спецоперация по задержанию злоумышленника продолжается.

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция "Гром", – написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева, сообщает местное издание "Полтавщина".