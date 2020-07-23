В Киеве перекрыли улицу Киото: найден подозрительный пакет

В Киеве 23 июля перекрыли движение по улице Киото. Полицейские обнаружили подозрительный пакет, сообщила в Telegram-канале Управления патрульной полиции Киева.
"Внимание! В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – сказано в сообщении.
Полицейские перекрыли улицу и ожидают на месте взрывотехников.
22 июля киевские полицейские эвакуировали людей со станции метро "Вокзальная". Тогда возле станции метро обнаружили подозрительный чемодан.
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