В Киеве перекрыли улицу Киото: найден подозрительный пакет

Полицейские перекрыли движение по улице Киото в Киеве из-за того, что прохожие обнаружили на останове подозрительный пакет.



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В Киеве 23 июля перекрыли движение по улице Киото. Полицейские обнаружили подозрительный пакет, сообщила в Telegram-канале Управления патрульной полиции Киева. "Внимание! В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – сказано в сообщении. Полицейские перекрыли улицу и ожидают на месте взрывотехников. 22 июля киевские полицейские эвакуировали людей со станции метро "Вокзальная". Тогда возле станции метро обнаружили подозрительный чемодан. .

