У станции метро в Киеве обнаружили и обезвредили две взрывчатки

Сегодня около 12.00 аноним сообщил в полицию о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26 в Киеве. Информация оказалась правдивой. Взрывотехники уже обезвредили взрывчатку.

Сегодня в Киеве возле станции метро "Минская" нашли взрывчатку. Об этом сообщает издание "Depo Київ".

Рынок возле станции метро окружила полиция. Были эвакуированы все, кто там находился.

Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

"Около 12.00 дня аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", – написал столичный мэр.

Он призвал украинцев не пренебрегать сообщениями о заминировании, "потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными".