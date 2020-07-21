"Глаз вышиб, сука!" – "За суверенную Украину тебе привет". Нардепа Волошина облили зеленкой, тот ударил нападавшего в лицо. Видео

Полиция задержала мужчину, который облил зеленкой народного депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина. Когда напавшего задерживали, Волошин подбежал и ударил его кулаком в лицо.

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Фото на своей странице в Facebook обнародовала журналистка София Середа.

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета" у Украины, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой. Александру Кабанову из "Слуги народа", который неудачно проходил рядом, также досталось", – написала журналистка.

YouTube-канал "Наш Источник Сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. Нам нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин в бьет кулаком в лицо.

Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов. Он стал упрекать Волошина в том, что тот работает на Россию, нардеп в ответ уверял, что Украину продали Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Осторожно. Видео изобилует ненормативной лексикой.

ВИДЕО

Видео: Наш Источник Сообщает / YouTube





17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".

"Кто захочет возвращаться в страну, де все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление", – сказал Волошин.

Далее он обратился в сторону депутатов от "Европейской солидарности" и заявил, это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером, пятым президентом Петром Порошенко.