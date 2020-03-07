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Нардеп Волошин заявил, что не болен коронавирусной инфекцией. Об этом ему сообщил спикер Рады

В конце февраля нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин контактировал с французским политиком Жан-Люком Рейтцером, который впоследствии попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня сообщил Волошину "хорошую новость" – у него не нашли коронавирус.

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Волошин заверил, что не болен
Волошин заверил, что не болен
Фото: Олег Волошин / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что результаты его анализов показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он написал в Facebook 7 марта.

"Как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне сообщил лично [председатель Верховной Рады] Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию под контролем", – заявил депутат.

https://www.facebook.com/oleg.voloshin.7165/posts/3106713676028339

На то, что Волошин мог заразиться коронавирусом во Франции, 6 марта обратили внимание украинские СМИ: 27 февраля депутат писал в Facebook, что во Франции встречался с депутатами нижней палаты местного парламента (Национальной ассамблеи), в том числе с Жан-Люком Рейтцером. 5 марта стало известно, что французский политик попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.

6 марта Волошин утверждал, что экспресс-тесты "по всем вирусам респираторной группы" показали отрицательный результат.

Теги: Верховная Рада, Украина, Франция, Олег Волошин, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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