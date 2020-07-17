Нардеп из ОПЗЖ Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета. В Раде его назвали сукой и потребовали реакции правоохранителей

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". В ответ группа депутатов призвала руководство Верховной Рады и правоохранительные органы дать оценку словам парламентария.

На заседании Верховной Рады 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о незаконности проведения в Крыму общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ произошел конфликт, связанный с высказыванием народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что с юридической точки зрения это постановление не несет никакого смысла.

"Ни одна международная организация и ни одно государство мира, которые четко стояли на том, что Крым является частью Украины, [не изменили мнения], они остаются на тех же позициях. Но не меняя ничего в формальном статусе, принимая это постановление, мы ничего не меняем и в практической плоскости. Что мы делаем для того, чтобы жители Крыма вернулись и, главное, хотели вернуться в Украину?" – заявил Волошин.

По его словам, власти должны заниматься социальным и экономическим развитием Украины, чтобы оккупированные территории хотели вернуться под контроль Киева.

"Кто захочет возвращаться в страну, де все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление", – сказал Волошин.

Далее он обратился в сторону депутатов от "Европейской солидарности" и заявил, что они, когда были при власти, ничего не сделали для возвращения Крыма.

"Эти люди профукали Крым, эти люди без боя сдали Крым и сегодня громче других кричат о его возвращении. Это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером [пятым президентом Петром] Порошенко", – заявил Волошин.

Часть депутатов от ОПЗЖ и "Слуги народа" аплодировала Волошину и кричала "Браво!", другая часть парламентариев скандировала "Ганьба!".

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Видео: 112 Украина / YouTube

После выступления к спикеру Дмитрию Разумкову подошла сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Их диалог не был слышен, но после него Разумков обратился к депутатам.

"Вчера мы с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете, и давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то ставят под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", – сказал спикер.

После перерыва к трибуне вышли представители разных фракций, в частности: "Европейской солидарности", "Голоса", "Слуги народа", групп "Довіра" и "Партии "За майбутнє". Заявление от имени фракций зачитал сопредседатель группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины... Все наши фракции и группы, которые только что вышли к этой трибуне, требуют от председателя Верховной Рады Украины надлежащей реакции, направления соответствующих запросов, писем в правоохранительные органы. Украинское общество даст надлежащую оценку [этому]. Такой депутат Верховной Рады не может носить это имя – народного избранника независимого, суверенного Украинского государства", – сказал Батенко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар написала в Facebook, что, протестуя против высказываний Волошина, парламент объединился.

"А где ты, сука, был в 2014 году? С автоматом в Керчи? Может, как "выдающийся дипломат" добился от Москвы выполнения Будапештского меморандума? В МИД же работал? И не Москва ли управляла твоим боссом [тогдашним] и не руководит ли нынешним и тобой до сих пор?" – обратилась она в Волошину.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.