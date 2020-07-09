Херсонский горсовет призвал Зеленского не допустить подачи воды в оккупированный Крым

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутаты Херсонского горсовета заявили, что возобновление подачи воды в оккупированный Крым усилит колонизацию полуострова Россией.

9 июля Херсонский городской совет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить возобновления подачи воды в оккупированный Крым. Об этом проинформировал сайт горсовета.

"Мы считаем, что подача воды в Крым только усилит колонизацию полуострова Россией, а поэтому должна рассматриваться согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины как государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины", – говорится в обращении.

Депутаты попросили "публично предоставить полную и исчерпывающую информацию о планах подачи воды на Крымский полуостров, оккупированный Россией, а также подтвердить или опровергнуть информацию о подготовке технического обеспечения украинскими государственными органами поставок воды в Крым".

Зеленского, Верховную Раду и Кабинет Министров Украины горсовет призвал "немедленно сделать официальные заявления, которыми положить конец всем инсинуациям на эту тему, раз и навсегда опровергнуть возможность любого водоснабжения Северо-Крымским каналом воды в оккупированный Крым, а также любые другие хозяйственные отношения с оккупированной территорией".

Местное самоуправление Херсона призывает принять закон, согласно которому "публичные призывы возобновить поставки электроэнергии и воды на оккупированную территорию АР Крым до восстановления территориальной целостности Украины будут считаться уголовным преступлением".

"Крым.Реалии" сообщают, что обращение поддержали 32 депутата, не голосовали 10. На заседание горсовета приходили активисты с плакатами: "Нельзя поить оккупантов".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

В июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления водоснабжения из материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма на повестке дня пока не стоит.