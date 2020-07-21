Террорист из Луцка заявил, что заложил еще одну взрывчатку в городе

В разговоре с сыном одной из заложниц захватчик автобуса в Луцке извинился, что его мать оказалась вместе с ним в автобусе, и объяснил, что "такая уж сложилась ситуация".

Террорист, который взял в заложники автобус с пассажирами в Луцке, заявил, что заминирован не только автобус, но и где-то в городе еще есть взрывчатка. Об этом он сообщил сыну одной из заложниц по телефону, аудиозапись разговора опубликовала "Украинская правда".

В разговоре он извинился, что его мать оказалась вместе с ним в автобусе, и объяснил, что "такая уж сложилась ситуация".

"Сейчас я на Viber твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов – и сбрасываешь им по почте, по email, по телефонам. Требования тебе мама передаст. Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людей. Короче, заминировано все, в автобусе куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно", – заявил он.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка". К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, чтобы координировать действия подразделений МВД в условиях захвата заложников.