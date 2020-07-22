Кирилл Тимошенко: На всех этапах СБУ и МВД были против, чтобы Зеленский выходил с террористом на связь

Президент Украины Владимир Зеленский лично не занимался спецоперацией по освобождению заложников в Луцке, но именно он проявил инициативу вступить в переговоры с Максимом Кривошем, который удерживал людей, и уговорил его сдаться. Об этом в интервью НВ 22 июля рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Операцией занимались СБУ и полиция. На всех этапах они были против, чтобы президент выходил с ним на связь. Потому что такого нет в практике. Но так как в требованиях был именно президент и остальные персоны, мы вышли с террористом вечером путем переговоров о том, что обращение сделает только президент. Он вроде бы начал поддаваться на это. Президент предложил набрать террориста и уже после этого решать, как поступать. Вы же понимаете, что для человека, который вымотан за 10 часов такой истории и которому звонит президент, это тоже влияние", – отметил Тимошенко.
Все, кто находился в Луцке, учитывали возможность подрыва автобуса, если президент не выйдет с террористом на связь; у СБУ был вариант штурма, но чем он мог закончиться, никто не знал, подчеркнул он.
"Президента не просили, он сам принял такое решение", – добавил замглавы ОПУ.
Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.
СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).