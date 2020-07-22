Кирилл Тимошенко: На всех этапах СБУ и МВД были против, чтобы Зеленский выходил с террористом на связь

Служба безопасности Украины рассматривала вариант штурма автобуса, в котором луцкий террорист Максим Кривош удерживал заложников. Однако президент Владимир Зеленский предпринял попытку уговорить уставшего преступника сдаться, рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский лично не занимался спецоперацией по освобождению заложников в Луцке, но именно он проявил инициативу вступить в переговоры с Максимом Кривошем, который удерживал людей, и уговорил его сдаться. Об этом в интервью НВ 22 июля рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Операцией занимались СБУ и полиция. На всех этапах они были против, чтобы президент выходил с ним на связь. Потому что такого нет в практике. Но так как в требованиях был именно президент и остальные персоны, мы вышли с террористом вечером путем переговоров о том, что обращение сделает только президент. Он вроде бы начал поддаваться на это. Президент предложил набрать террориста и уже после этого решать, как поступать. Вы же понимаете, что для человека, который вымотан за 10 часов такой истории и которому звонит президент, это тоже влияние", – отметил Тимошенко.

Все, кто находился в Луцке, учитывали возможность подрыва автобуса, если президент не выйдет с террористом на связь; у СБУ был вариант штурма, но чем он мог закончиться, никто не знал, подчеркнул он.

"Президента не просили, он сам принял такое решение", – добавил замглавы ОПУ.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).