Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал к просмотру фильм "Земляне", как того требовал Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.

Видео, на котором глава государства рекомендует к просмотру фильм "Земляне", опубликовано на официальной странице Зеленского в Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", – сказал Зеленский в шестисекундном ролике.

В комментарии к посту Зеленский также опубликовал скриншоты требований террориста. Непосредственно от президента Кривош требовал опубликовать видео с призовым смотреть фильм "Земляне", некоторые другие высшие чиновники должны признать себя "террористом в законе".

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Известно как минимум об одном раненом заложнике.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.