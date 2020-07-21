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"Мошенничество, бандитизм, вымогательство". Что известно о луцком террористе Максиме Кривоше. Главное

Больше 10 часов подряд в центре Луцка террорист удерживает в захваченном рейсовом автобусе около 20 заложников, трое из которых – пожилой человек, беременная женщина и подросток – уже освобождены. По последней информации, преступник трижды стрелял и бросал гранату из автобуса. Переговоры с террористом продолжаются, несмотря на то, что он выдвинул странные требования. Кто такой Максим Кривош, захвативший заложников, и чего именно требует от властей – в материале издания "ГОРДОН".

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44-летний Максим Кривош сегодня около 10 утра захватил автобус с заложниками в центре Луцка
44-летний Максим Кривош сегодня около 10 утра захватил автобус с заложниками в центре Луцка
Скриншот: Максим Плохой / YouTube
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Что произошло

Утром 21 июля в центре Луцка, на Театральной площади, неизвестный захватил рейсовый автобус, в котором находилось около 20 заложников. Очевидцы слышали выстрелы. На данный момент все подъезды к центру города, где стоит захваченный автобус с заложниками, перекрыты, отключена электроэнергия и прекращено FM-вещание.

За день до этого, 20 июля, в YouTube появилась 11-секундная запись в аккаунте, название которого совпадает с псевдонимом террориста – "Максим Плохой". Заглавие ролика – "21 июля 2020 г.", в кадре – человек с автоматом. Конкретных требований он не выдвигает, лишь произносит: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду". Сейчас ролик недоступен, поскольку Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста, но сохранилась копия ролика.

Чего требует террорист

Полиция утверждает, что требования, выдвигаемые террористом, достаточно размытые. "Это сплошной набор фраз", – заявил начальник Главного управления Национальной полиции Волынской области Юрий Крошко.

"[Он] недоволен ситуацией в стране. Конкретных требований нет. Мы их изучили. Это набор фраз, набор требований ко всем подряд. Ко всем правоохранительным органам, государственным органам", ­– сообщил днем Крошко.

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21 июля 2020 года, Луцк, Театральная площадь, захваченный террористом автобус с заложниками. Фото: ЕРА

Ближе к вечеру стали известны дополнительные требования террориста. В социальной сети "ВКонтакте" он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал от него записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем". Агентство уточняет, что преступник заставляет заложников смотреть эту картину.

Справка "ГОРДОН". Фильм "Земляне" вышел в 2005 году. Это американский документальный фильм, в котором авторы громко заявили о проблеме одомашнивания животных, научных исследований над ними и их использования с целью производства одежды и пищи.

Режиссер фильма "Земляне" – зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал Хоакин Феникс [американский актер, известен по фильмам "Гладиатор" и "Джокер"]. Музыкант Moby (Lift Me Up, A Simple Love и др.) стал автором саундтрека. Каждый из участников проекта является веган-активистом [движение проповедует идею исключения продуктов животного происхождения из потребления].

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных. Для этого были использованы кадры скрытых камер из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха.

Около девяти вечера стало известно, что президент Зеленский выполнил одно из требований террориста и записал видео, на котором рекомендует к просмотру фильм "Земляне". 

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", – сказал Зеленский в шестисекундном ролике, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2586114488305578/

Кроме президента, преступник обращается к премьер-министру, спикеру Верховной Рады, судьям, политикам, священникам и так далее с требованием выложить в YouTube "видеообращение с текстом "Я, ФИО, должность, террорист в законе".

По мнению украинского юриста и эксперта-криминолога Анны Маляр, это очень нетипичные требования, свидетельствующие о психическом состоянии террориста.

"В нашем государстве крайне редко совершаются захваты заложников по такому сценарию. За последние 10 лет в реестре судебных решений есть лишь 21 приговор за захват заложников. Среди них только один случай, когда были взяты в заложники пассажиры автобуса… Приговоры по захвату заложников – это очень конкретные требования, как правило – деньги. Почти все случаи – это организованные группы, которые на этом зарабатывали. Реже встречаются единичные наркоманы или воры… В данном случае в Луцке требования злоумышленника уже говорят о его неадекватности – обращение ко всем ветвям власти с требованием в чем-то там признаться. Но человек все же готовился, мечтал о славе – ведь в полицию он заявил сам, сделал это утром во вторник, чтобы у СМИ было достаточно времени это освещать", – написала Маляр в Facebook.

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Центр Луцка перекрыт, отключены электроэнергия и FM-вещание. Фото: ЕРА

Кто такой Максим Кривош под псевдонимом Плохой

По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемый в захвате заложников житель Дубно Максим Кривош дважды судим. Ему 44 года, из них 10 лет он провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

  • 17 июня 1994 года Луцкий городской суд вынес ему приговор по ч. 2 ст. 142 (разбой), ч. 2 ст. 143 (мошенничество), ч. 2 ст. 144 (вымогательство) и ч. 1, 3 ст. 222 (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.
  • 7 ноября 2005 года Луцкий горрайонный суд вынес приговор по ч. 1 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

По информации Геращенко, Кривош родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации.

В 2014 году Кривош под псевдонимом Максим Плохой издал книгу "Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема". Книга объемом почти 500 страниц вышла тиражом 400 экземпляров, стоимость – 240 грн.

"Не знаю, как подобное трактуют психоаналитики, думаю, диагноз они выписывают на несколько страниц. Но если коротко – человек неадекватный. Книга может стать хорошим пособием для изучения психологии человека. Человека, который писал эту книгу за решеткой. Насколько я понимаю, у луцкого террориста что-то вроде комплекса мессии. И он реально хочет жертв. Много жертв. Потому что после этого должно произойти второе пришествие Христа. Об этом он писал в своей книге. Но мы знаем, что конец этой истории будет другим", – написал в Facebook журналист Алексей Братущак.

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Фрагмент книги, написанной, судя по всему, террористом. Фото: Oleksii Bratushchak / Facebook

Журналисты Общественного пообщались с сыном, соседями и коллегами Кривоша.

Одна из соседок на условиях анонимности заявила, что на мужчину ранее жаловались в полицию "из-за агрессии к жителям [дома]". Также она утверждает, что Кривош якобы бил жену и сына.

Во время короткого разговора с журналистами сын Кривоша сказал, что у него "более-менее нормальные" отношения с отцом. Он добавил, что не ожидал такого поступка от отца.

В свою очередь зоозащитница из Ровно Алла Лосик в комментарии Общественному сказала, что Кривош занимался защитой животных. "Да, он в Дубно защищал животных, лечил… Там его все знают: и власти, и ветеринары. Все шокированы. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный сдержанный. Он остановил массовую травлю [бродячих животных] и добился принятия программы стерилизации. Но, знаете, он не любил фотографироваться. Это было странно", – рассказала активистка.

По словам Лосик, зооволонтерством Кривош занимался примерно пять лет. О его судимостях зоозащитница не знала.

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Дом в Дубно, в котором живет Максим Кривош. Фото: suspilne.media

Журналисты издания "Волинські новини" выяснили, что отец Максима Кривоша – Степан Максимович – был видным ученым и изобретателем. Мать погибла в 2013 году. У Кривоша есть родной брат, который также сидел в тюрьме.

Ранее озвученную информацию, что террорист находился на психиатрическом лечении, уже опроверг Аваков.

Что сейчас происходит с захваченными заложниками

По состоянию на поздний вечер 21 июля захваченный автобус с заложниками по-прежнему находится в центре Луцка под контролем террориста. Около девяти вечера стало известно, что благодаря переговорам удалось освободить троих заложников. "Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка", – сообщил Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3133413836745442

Ранее преступник дважды стрелял из автобуса в сторону правоохранителей и бросил гранату. "К счастью, [она] не сдетонировала", – сообщается в официальном Telegram-канале департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

По состоянию на 19.03 из автобуса снова прозвучал выстрел. "После этого полиция отодвинула оцепление еще дальше от автобуса", – передает издание "Бабель". Кроме того, Кривош "в грубой форме" отказался говорить со своей женой, которую правоохранители привезли из Дубно, пишет луцкое издание "Вісник".

Президент Зеленский заявил, что держит ход событий в Луцке под личным контролем. К операции привлекли Антитеррористический центр СБУ. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию о событиях в Луцке.

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Фото: ЕРА

Теги: Луцк, заложники, автобус, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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