В Луцке прекратилось FM-вещание

В луцком филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что часть города, где житель Волынской области Максим Кривош захватил заложников, была обесточена, поэтому временно прекратила работу передающая станция.

В Луцке, где житель Волынской области Максим Кривош захватил заложников, отключено FM-вещание, сообщает Общественное со ссылкой на члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрия Хоркина.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нет. Хотя радио работает, мы выдаем сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", – сказал он.

В луцком филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что часть города, где Кривош захватил заложников, была обесточена.

"По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус и это происходило прямо у [передающей] станции. Поэтому энергетики обесточивали эту часть города", – заявили в концерне.

На территории области вещание каналов и FM-радиостанций уже восстановили, в ближайшее время они должны заработать и в городе, отмечает Общественное.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

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