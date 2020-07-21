ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Луцкий террорист заставляет заложников смотреть фильм "Земляне". Он выдвинул требование Зеленскому

Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в центре Луцка, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разрекламировать фильм "Земляне" в видеообращении.

Фильм "Земляне" вышел в 2005 году, его режиссер зоозащитник Шон Монсон
Фильм "Земляне" вышел в 2005 году, его режиссер – зоозащитник Шон Монсон
Фото: konkurent.ua

Террорист, захвативший автобус в центре Луцка, заставляет заложников смотреть фильм американский документальный фильм "Земляне", поднимающий тему насилия над животными. Требования захватчик опубликовал в социальной сети "ВКонтакте".

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт террориста Максима Плохого. 

В сообщении террорист обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он требует от него записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем".

Фильм "Земляне" вышел в 2005 году. Это американский документальный фильм, в котором авторы громко заявили о проблеме одомашнивания животных, научных исследований над ними и их использования с целью производства одежды и пищи.

Режиссер фильма "Земляне" – зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал Хоакин Феникс [американский актер, известен по фильмам "Гладиатор" и "Джокер"]. Музыкант Moby ("Lift Me Up", "A Simple Love" и др.) стал автором саундтрека. Каждый из участников проекта является веган-активистом [движение проповедует идею исключения продуктов животного происхождения из потребления].

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных. Для этого были использованы кадры скрытых камер из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой. Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: заложники, Владимир Зеленский, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
Милевский вернулся на поле после двухнедельной самоизоляции из-за вспышки коронавируса
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS