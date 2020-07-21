Луцкий террорист заставляет заложников смотреть фильм "Земляне". Он выдвинул требование Зеленскому

Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в центре Луцка, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием разрекламировать фильм "Земляне" в видеообращении.

Фильм "Земляне" вышел в 2005 году, его режиссер – зоозащитник Шон Монсон Фото: konkurent.ua

Террорист, захвативший автобус в центре Луцка, заставляет заложников смотреть фильм американский документальный фильм "Земляне", поднимающий тему насилия над животными. Требования захватчик опубликовал в социальной сети "ВКонтакте".

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт террориста Максима Плохого.

В сообщении террорист обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он требует от него записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем".

Фильм "Земляне" вышел в 2005 году. Это американский документальный фильм, в котором авторы громко заявили о проблеме одомашнивания животных, научных исследований над ними и их использования с целью производства одежды и пищи.

Режиссер фильма "Земляне" – зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал Хоакин Феникс [американский актер, известен по фильмам "Гладиатор" и "Джокер"]. Музыкант Moby ("Lift Me Up", "A Simple Love" и др.) стал автором саундтрека. Каждый из участников проекта является веган-активистом [движение проповедует идею исключения продуктов животного происхождения из потребления].

Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных. Для этого были использованы кадры скрытых камер из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой. Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.