Требования злоумышленника, захватившего заложников в Луцке, уже говорят о его неадекватности

Очень нетипичный захват заложников и нетипичный преступник, который их захватил. Если вы еще не читали новости, это случилось сегодня в Луцке.

Мужчина, захвативший автобус с 20 заложниками, представился как Максим Плохой. На просторах интернета в 2014 году была выложена книга Максима Плохого "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема".

Действительно ли тот человек, который захватил сейчас автобус, является автором этого текста, пока неизвестно. Книга, как бы это деликатно выразиться, – бессистемный набор, так сказать, философских мыслей малообразованного в этой области человека, совмещенный с автобиографией. Автобиография, скорее всего, очень приукрашенная или вообще вымышленная. События происходят в Украине, и якобы пишет человек, который отбывает наказание в тюрьме.

Теперь о самом захвате. В нашем государстве крайне редко совершаются захваты заложников по такому сценарию. За последние 10 лет в реестре судебных решений есть лишь 21 приговор за захват заложников. Среди них только один случай, когда были взяты в заложники пассажиры автобуса. Это было в селе Счастливцево Генического района Херсонский области. Тогда злоумышленник заставил водителя изменить маршрут автобуса, угрожал ему разбитой бутылкой и требовал встречи с прокурором. В процессе следствия выяснилось, что преступник был под действием наркотических веществ.

Все остальные приговоры по захвату заложников – это очень конкретные требования, как правило деньги. Почти все случаи – это организованные группы, которые на этом зарабатывали. Реже встречаются единичные наркоманы или воры, которые берут в заложники случайных свидетелей на месте преступления и требуют от тех молчания.

В данном случае в Луцке требования злоумышленника уже говорят о его неадекватности – обращение ко всем ветвям власти с требованием в чем-то там признаться. Но человек все же готовился, мечтал о славе – ведь в полицию он заявил сам, сделал это утром во вторник, чтобы у СМИ было достаточно времени это освещать.

Правда, после истории с Бабченко не хочу, но приходится предполагать и версию инсценировки, тем более что разгон в прессе не абы какой, есть заявление президента, министр МВД вылетел на место происшествия. Но надеюсь, что такая реакция власти продиктована ценностью жизней заложников.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора