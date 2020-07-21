В здание полиции в Луцке, где проводит совещание Аваков, стреляли – правоохранители

Здание Главного управления Нацполиции Волынской области в Луцке находится рядом с Театральной площадью, где припаркован захваченный террористом автобус с людьми. Сейчас там находится министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В пресс-службе полиции сообщили, что в здание стреляли.

В Луцке стреляли в здание полиции, где министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проводит совещание по ситуации с захватом заложников. Об этом сообщает местное издание "Волынь" со ссылкой на представителя пресс-службы Главного управления Нацполиции области Ольгу Бузулук.

"Здание ГУ Нацполиции находится недалеко от Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус. Судя по фото, в офис полиции стреляли: на втором этаже пробитое окно", – пишет издание.

Ранее Бузулук сообщила, что в Луцк прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.