В Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую бросил захвативший автобус террорист – Нацполиция

Центр Луцка, где злоумышленник удерживает заложников в автобусе, остается перекрытым, сообщает Нацполиция Украины.

В полиции заявили, что все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников Фото: depositphotos.com

Террорист, удерживающий заложников в автобусе в центре Луцка, бросил гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, взрывотехникам удалось обезвредить боеприпас.

Центр города по-прежнему остается перекрытым, уточнили в полиции.

"Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", – говорится в сообщении.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что дважды судимый террорист лечился в психиатрической больнице.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.